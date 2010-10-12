Соблюдают ли оздоровительные учреждения земельное законодательство?

Херсонская областная государственная администрация поручила властям курортных районов области (Голопристанский, Скадовский, Каланчакский и Генический) до конца года проверить соблюдение земельного законодательства оздоровительными учреждениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распоряжении главы ОГА Николая КОСТЯКА.

Согласно документу, проверки будут проводить рабочие группы в составе специалистов Госземинспекции, экологической инспекции, ГНА, правоохранительных органов и райгосадминистраций.

Кроме того, для усиления контроля в сфере курортного землепользования губернатор Херсонщины поручил главам Скадовского, Голопристанского, Генического и Каланчакского районов ввести в состав комиссий по проверке готовности оздоровительных учреждений к сезону-2011 представителей территориальных подразделений управления Госкомзема.

На 1 июля 2010 года в Херсонской области насчитывалось 560 оздоровительных учреждений. Из них 303 использовали земельные участки (общая площадь 1,4 тыс. га) на условиях аренды, 201 - на праве постоянного пользования (0,7 тыс. га), 56 - на основе права собственности (0,3 тыс. га).