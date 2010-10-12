В Староконстантиновской ЦРБ собирают средства к приезду Азарова?

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА опровергает информацию о том, что в Староконстантиновской центральной райбольнице собираются средства к приезду премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время прямой телефонной линии, куда поступил звонок, что с работников Староконстантиновской ЦРБ собирают по 100 гривен на приезд премьера Н.АЗАРОВА.

“Что касается поборов, то я расцениваю это как политическую провокацию. Потому что оппоненты не могут предъявить никакие претензии к работе действующей облгосадминистрации. Наши политические конкуренты не успевают фиксировать работы, которые мы проводим, им остается ковыряться в белье и сплетничать”, - сказал В.ЯДУХА.

Губернатор отметил, что областная власть сделала все возможное, чтоб новый трехэтажный корпус ЦРБ достроить.

Глава края прибавил, что в Хмельницкой области ожидают визита Н.АЗАРОВА в октябре.