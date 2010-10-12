Днепропетровщина: число погибших увеличилось до 40 человек

По предварительным данным, число погибших в результате аварии в Днепропетровской области увеличилось до 40 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По предварительным данным, в результате этой трагедии погибло 40 человек и 10 находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в больницу города Марганец», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что на месте трагедии уже находится глава государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Для оказания помощи пострадавшим привлечена необходима техника и личный состав МЧС и медиков, на месте ДТП работают оперативные следственные группы МВД, СБУ и прокуратуры», - сообщил премьер-министр.

Кроме того, по предложению Н.АЗАРОВА, члены Кабмина почтили память погибших в ДТП минутой молчания.

После этого Н.АЗАРОВ поручил и.о. министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаилу БОЛОЦКОМУ и министру транспорта Константину ЕФИМЕНКО прямо с заседания правительства немедленно отправиться на место трагедии.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 38-ми погибших сегодня утром в городе Марганец в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса и локомотива.