Херсонщина: 3 человека в реанимации после употребления грибов

В Херсонской области три человека попали в реанимацию после употребления в пищу грибов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, в ночь на 11 октября в Цюрупинскую районную больницу были доставлены 23-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые отравились грибами, собранными накануне в лесу. Оба пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Также днем 11 октября в Херсонскую областную детскую больницу поступила 17-летняя жительница с. Садовое Белозерского района. Девушка отравилась грибами, которые были собраны в лесу 9 октября. Состояние пострадавшей - тяжелое.

В этом году в Херсонской области грибами отравились 10 человек, в т. ч. двое несовершеннолетних. Смертельных случаев не было.