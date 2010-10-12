Марганец: количество жертв ДТП достигло 37 человек
11:12, 12 октября 2010Новости регионов
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Автобус столкнулся с локомотивом
Количество жертв дорожно-транспортного происшествия в городе Марганец Днепропетровской области достигло 37 человек, еще 12 получили травмы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, сегодня утром рейсовый автобус «Мерседес» на железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с маневровым локомотивом, который обслуживает одно из местных промышленных предприятий.
Ранее сообщалось об около 15 погибших и 10 травмированных.
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