Керч: с затонувшего судна спасли 9 человек

С потерпевшего у берегов Керчи бедствие судна спасены 9 человек, еще троих ищут.

Об этом передает Керченский городской портал.

По информации Морского координационно-спасательного центра г. Керчи, в спасательных работах задействованы МЧС города, морской спасательный отряд, специалисты из Феодосии и Симферополя. Торговый и рыбный порты выслали спасательные буксиры.

По состоянию на 10.50 из воды были подняты 9 человек. Ищут еще троих. Все люди находятся на буксирах.

Как сообщал УНИАН, cудно «Василий» с 12 моряками на борту, среди которых 10 россиян и 2 украинцев, потерпело бедствие в ночь на 11 октября у побережья Керченского полуострова Крыма из-за шторма в Черном море.

По данным Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, судно шло под флагом Монголии с грузом металла.