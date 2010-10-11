В Судаке вследствие пожара погибли два человека
16:02, 11 октября 2010Новости регионов
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В том числе двухлетний ребенок
Вчера в 22.55 в Судаке (село Ворон) в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли два человека, в том числе ребенок 2008 г.р.
Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме того, еще два человека, в том числе ребенок 2006 г.р. в тяжелом состоянии госпитализирован.
Сегодня в 0.16 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Крыму.
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