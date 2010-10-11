Харьковщина: 9 случаев отравления грибами

За первую неделю октября этого года зарегистрировано девять случаев отравления грибами в Харьковской области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Александр ГАЛАЦАНА.

Он выразил тревогу в связи с этим и отметил, что в последние годы в Харьковской области наблюдается тенденция к росту количества случаев отравлений грибами среди взрослого населения, а также детей школьного возраста.

«Если в 2008 году было зарегистрировано 3 случая отравления грибами, уже в 2009 количество таких случаев возросло до 10, а за 9 месяцев этого года - до 35», - сказал А.ГАЛАЦАН.

По его данным, подавляющее большинство больных с отравлением грибами регистрируются в Харькове - 12 случаев, Дергачёвском районе - 7, Харьковском - 6, по 2 случая в Нововодолагском и Изюмском районах, по 1 - в Волчанском, Золочевском, Коломацком и Чугуевском районах.

«К сожалению, - выразил тревогу А.ГАЛАЦАН, - среди населения ежегодно регистрируются летальные случаи от отравления несъедобными грибами».

На областном селекторном совещании он обратился в соответствующие службы, что связи с этим необходимо как можно быстрее усилить санитарно-образовательную работу среди населения, приобщить к этому средства массовой информации, обеспечить реальный запрет на торговлю собранными в природе грибами «из земли», распространить информацию в местах массового собрания людей, подчеркнув, что «следствием употребления неизвестных несъедобных грибов является угроза для здоровья и жизни человека».