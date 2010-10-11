Ровенщина: похищен грузовик, который вез 8 т медикаментов

Ночью с площадки вблизи автозаправочной станции в селе Дубровка Дубенского района Ровенской области неизвестные похитили автомашину «DAF FT 95-380» с прицепом, перевозившую восемь тонн медпрепаратов животного происхождения и лекарств против аллергических и респираторных заболеваний, которые реализуются в аптеках Украины, из Львова в Киев.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в Ровенской области, исчезновение автомобиля обнаружила оператор АЗС, которая и сообщила об этом в милицию.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что автомобиль принадлежал одной из львовских фармацевтических фирм. Также вскоре милиционеры нашли в кювете у дороги связанного водителя грузовика, 52-летнего Ярослава. Сейчас он дает показания.

Заместитель начальника УМВД Украины в области - начальник уголовной милиции Николай ХВАТАЙМУХА сообщил, что сейчас правоохранители отрабатывают различные версии случившегося, идет доследственная проверка. После выяснения обстоятельств и деталей инцидента работники МВД определятся, по каким фактам возбуждать уголовное дело.