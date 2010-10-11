Полтавщина: врач выписывал наркотики на умерших

В Полтавской области милиция задержала врача, который выписывал рецепты на наркотики на умерших.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского областного управления милиции.

В частности, работники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Миргородского горотдела милиции установили, что в течение последних трех лет врач местной больницы незаконно выписывал рецепты на право приобретения наркотического лекарственного средства «Трамадол» и психотропного лекарственного средства «Сибазон (Диазепам)», оборот которых ограничен согласно «Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

Миргородские милиционеры обнаружили около 50 фактов незаконной выдачи рецептов на приобретение наркотических веществ.

Теперь, как сообщают в УМВД в Полтавской области, врача отстранили от выполнения функциональных обязанностей. Ему предъявлено обвинение по ст. 319 ч.2 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств) и ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Сам подозреваемый находится на стационарном лечении в одной из больниц областного центра.