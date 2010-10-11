Запорожье: мама пыталась продать свою 2-летнюю дочку

В Запорожской области задержана 28-летняя безработная жительница Бердянского района, которая искала покупателя, который согласился бы купить у нее за 100 тысяч гривен двухлетнюю дочку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, женщина была задержана при передаче "покупателем" указанной суммы.

Ребенок передан в детское отделение одной из районных больниц, а относительно его матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, связанная с незаконным вывозом детей за границу, или с целью изъятия органов или тканей для трансплантации) Уголовного кодекса Украины.