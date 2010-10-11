Днепропетровщина: от столкновения двух автобусов погиб младенец

В Днепропетровской области в результате столкновения двух автобусов погиб младенец, еще три человека травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на автодороге Сандровка – Варваровка - Ивано-Межирецкое водитель автобуса Volkswagen не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Shaolin, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП четырехмесячный пассажир автобуса Volkswagen погиб от полученных травм, а водитель и еще двое пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения разных степеней тяжести и были доставлены в районную больницу Павлограда.

Как выяснилось позже, автобус Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров на междугородном маршруте. На момент ДТП в этом автобусе находилось четверо пассажиров, а в автобусе Shaolin - 15.