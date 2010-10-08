Донеччина: наркозависимый в аптеке захватил двух заложниц

В городе Торез Донецкой области наркозависимый мужчина ворвался в аптеку и захватил в заложницы двух женщин.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, это произошло вчера вечером.

Около 19:00 в помещение аптеки ворвался вооруженный холодным оружием 30-летний мужчина. В помещении находились фармацевт и одна женщина-покупатель. Преступник приставил к горлу женщины нож и начал требовать от работницы аптеки деньги из кассы.

По вызову на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством горотдела, а также наряды патрульно-постовой службы и ГСО.

Когда милиционеры подъехали к помещению, неизвестный, угрожая заложнице ножом, начал требовать немедленно выдать ему первентин и ацетилированный опий.

“По всем признаками было видно, что перед правоохранителями стоял наркоман в состоянии” ломки “, - отметили в ДСО.

На место происшествия по вызову оперативников прибыла машина скорой помощи.

В ходе переговоров злоумышленнику предложили инъекцию морфия, но тот отказался. Поэтому было принято решение предложить наркоману шприц с обычным физраствором. Не отпуская заложницу, тот приказал фармацевту сделать ему инъекцию.

Почувствовав, что вещество не действует, злоумышленник начал угрожать убийством заложниц. В этот момент заложнице-посетительнице удалось отойти от преступника и спрятаться в соседнем помещении. Девушка-фармацевт также смогла приблизиться к дверям, после чего работники милиции буквально “выдернули” ее из торгового зала.

Мужчина с ножом просился на милиционеров. Правоохранители произвели несколько выстрелов из травматического оружия и ранили преступника в бедро и ногу. Уже раненный злоумышленник нанес себе незначительное проникающее ранение брюшной полости. Злоумышленника обезвредили и доставили в городскую больницу. Угрозы его жизни нет.

По данному факту следственным отделом Торезской милиции возбуждено уголовное дело по статье “Захват заложников”.