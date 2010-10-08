В столице хотят создать муниципальную больничную кассу

В Киевской городской государственной администрации обсуждался вопрос создания в столице муниципальной больничной кассы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, обсуждение прошло сегодня во время расширенного заседания коллегии под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА.

В обсуждении, в частности, приняли участие председатель Ассоциации работников больничных касс Украины Валентин ПАРИЙ, начальник Главного управления здравоохранения Киева Раиса МОИСЕЕНКО, главный врач Центра семейной медицины Дарницкого района г. Киева Юрий СМИЩУК и главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Игорь ЧЕРМАК.

«Внедрение муниципальных больничных касс является важным шагом в реформировании медицинской сферы города. Во многих городах Украины уже в течение долгого времени работают больничные кассы. В Киеве муниципальная больничная касса создается с целью улучшения медицинского обеспечения киевлян – членов больничных касс», - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, основными задачами муниципальной больничной кассы являются:

- медикаментозное обеспечение членов больничных касс, в случае их заболевания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами;

- анализ и обобщение ведущего отечественного и зарубежного опыта в области здравоохранения;

- помощь медицинским заведениям в обеспечении лекарственными препаратами, оборудованием, аппаратурой и инструментами;

- информационная и разъяснительная работа с привлечением юридических и физических лиц, в том числе иностранных, для финансового обеспечения деятельности муниципальной больничной кассы.

Как сообщалось, ранее А.ПОПОВ заявлял, что с целью привлечения в муниципальную больничную кассу как можно большего количества участников, ежемесячный членский взнос в кассу должен быть социально приемлемым. Предлагается, что размер вступительного взноса будет 10,00 грн., а ежемесячного членского взноса – 30,00 грн. За детей родители будут платить 10,00 грн., независимо от их количества. Членскую карточку плательщики получают через три календарных месяца после уплаты вступительного и трех членских взносов. Пенсионеры будут финансироваться за счет городского бюджета.