В Киеве ликвидирована подпольная нарколаборатория

Сотрудники столичной милиции ликвидировали в Киеве подпольную нарколабораторию, в которой изготовляли большие партии амфетамина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, полный технологический цикл по изготовлению этого синтетического наркотику организовал у себя в квартире 35-летний кандидат наук, работник одного из государственных предприятий.

Во время обыска у него на квартире были изъяты 1 кг амфетамина, который можно использовать на 25 тыс. доз. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого составляет около 30 тыс. дол.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Выясняется, как долго функционировала эта лаборатория.