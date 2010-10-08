Полтавщина: при столкновении авто с бензовозом погибли 3 человека
Утечки горючего не произошло
В Полтавской области при столкновении легковой автомашины с бензовозом погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера близко 20-ти часов на 171-м км автодороги Сумы-Полтава.
Водитель автомобиля "Hyundai-Sonata", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "MAN" с полуприцепом-цистерной.
В результате ДТП водитель легковой автомашины и двое его пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия.
В цистерне находились 23 тонны горючего. Утечки опасного груза не произошло. Продолжается расследование автопроисшествия.