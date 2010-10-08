В Днепропетровске открыта первая выставка для незрячих

В Днепропетровском историческом музее им. Яворницкого со вчерашнего дня открыта первая специальная выставка экспонатов, рассчитанная на незрячих и людей с нарушениями органов зрения.

Об этом УНИАН сообщили в историческом музее.

На выставке представлены свыше 150 исторических экспонатов – копий различных изделий из глины, керамика, оружие из железа, каменные орудия труда, предметы религии.

Каждый экспонат сопровождает информационная табличка, написанная шрифтом Брайля.

Посетители выставки имеют возможность притронуться к муляжам археологических предметов.

После проведения стационарной выставки в музее им. Яворницкого (она будет открыта до 31 октября) планируется организовать выездные выставки в заведениях Днепропетровской области, где учатся и работают люди с нарушениями органов зрения.