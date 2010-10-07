«Полтававодоканал» разливает воду под звуки органной музыки

Областное коммунальное предприятие «Полтававодоканал» начало разливать питьевую воду под звучание лирической классической органной музыки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь предприятия Александр МЕЛОКОЗЁРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в цехе по разливу питьевой воды установлен музыкальный центр, откуда круглосуточно звучат лучшие мировые шедевры органной музыки в современной обработке.

«Всем известно, что вода имеет способность накапливать информацию, как положительную, так и отрицательную. Мы в это верим и поэтому решили разливать воду под звуки классической музыки, чтобы полтавчане пили положительную воду. Ученые ведь доказали, что классическая музыка положительно влияет на структуру воды», - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, вода в Полтаве добывается из 5-ти водозаборов с глубины около 700 м.