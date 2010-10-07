На Прикарпатье потравились бледной поганкой

На Прикарпатье с отравлением бледной поганкой в больницу попали семь человек.

Как сообщили УНИАН в главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, всего с начала года в регионе зарегистрировано 10 случаев отравления людей бледной поганкой, однако эти семеро пациентов попали на больничные койки на этой неделе.

По словам медиков, в прошлом году в области не было ни одного такого случая, а в позапрошлом - всего один.

Подавляющее большинство пострадавших отравились грибами, которые сами собирали и готовили.

Врач-анестезиолог отделения хрониодиализу Ивано-Франковской областной клинической больницы Галина КОБЫЛЯНСКАЯ сообщила, что сейчас в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летняя девушка, которая отравилась бледной поганкой.

При этом медики не исключают других случаев подобных отравлений в ближайшее время, поскольку грибной сезон на Прикарпатье сейчас в разгаре.

"Основными признаками отравления бледной поганкой являются боли в животе, тошнота и понос, которые появляются через 6-8 часов после употребления в пищу светлых пластинчатых грибов. Следует сразу же измерить температуру тела. Отсутствие лихорадки, скорее всего, является еще одним подтверждением того, что вы отравились бледной поганкой", - сказала Г.КОБЫЛЯНСКАЯ.

В таких случаях медик призывает немедленно обращаться за специализированной медицинской помощью. "Статистика свидетельствует, что от 50% до 90% процентов всех отравлений бледной поганкой заканчиваются летально", - отмечает врач.

Главное управление МЧС в области напоминает всем прикарпатцам о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности. "Следует собирать только хорошо известные вам грибы; нельзя класть в корзину старые, плесневые и червивые грибы, ни в коем случае не стоит собирать грибы вблизи железных дорог, автомагистралей и в промышленных зонах; нужно быть особенно внимательным при сборе грибов, которые имеют ядовитых двойников. Все грибы перед употреблением обязательно нужно отварить, ни в коем случае не следует давать для потребления грибные блюда малым детям", - отмечают в МЧС.