Житомирщина: с начала сезона 30 человек отравились грибами

В Житомирской области с начала сезона 30 человек отравились дикорастущими грибами, шестеро умерли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

По их данным, трагический случай произошел 23 сентября - двое братьев отравились грибами и умерли. 29 сентября в селе Ялишев Барановского района семья из трех взрослых и ребенка оказалась в реанимации из-за отравления грибами. 3 октября из-за отравления грибами умерла 73-летняя жительница села Ильинка Овручского района.

Из-за значительного увеличения количества случаев отравления дикорастущими грибами по сравнению с прошлогодним периодом, начальник Главного управления МЧС Украины в Житомирской обл. Игорь НИКИТЧУК обратился к жителям области с просьбой быть осторожными при употреблении грибов.