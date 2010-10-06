В больницах Хмельницкого начался отопительный сезон

В заведениях социальной сферы Хмельницкого начался отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Хмельницкого городского совета, городской голова Сергей МЕЛЬНИК 1 октября подписал распоряжение "О начале отопительного сезона 2010-2011 гг. в заведениях социальной сферы города".

В соответствии с распоряжением, сначала теплоноситель будет подаваться в помещения учебных заведений и больниц, затем – в жилые дома.

Мэр города обязал руководителей коммунальных предприятий в связи со снижением температуры воздуха начать отопительный сезон в лечебно-профилактических учреждениях, дошкольных, школьных заведениях города, независимо от форм собственности, с 5 октября 2010 года.