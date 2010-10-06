В Херсоне задержали россиянина - торговца амфетаминами

В Херсоне во время проведения санкционированного обыска в доме 48-летнего безработного мужчины сотрудники милиции нашли 1016 грамм амфетаминов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Задержанный - гражданин Российской Федерации, в Херсоне проживает около 4 лет. Жена задержанного находится на заработках, а сам россиянин занимался исключительно сбытом амфетаминов.