В Херсоне задержали россиянина - торговца амфетаминами

10:46, 06 октября 2010
Новости регионов
0

Нашли 1016 г продукции

В Херсоне во время проведения санкционированного обыска в доме 48-летнего безработного мужчины сотрудники милиции нашли 1016 грамм амфетаминов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Задержанный - гражданин Российской Федерации, в Херсоне проживает около 4 лет. Жена задержанного находится на заработках, а сам россиянин занимался исключительно сбытом амфетаминов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter