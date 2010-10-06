В Херсоне задержали россиянина - торговца амфетаминами
10:46, 06 октября 2010Новости регионов
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Нашли 1016 г продукции
В Херсоне во время проведения санкционированного обыска в доме 48-летнего безработного мужчины сотрудники милиции нашли 1016 грамм амфетаминов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.
Задержанный - гражданин Российской Федерации, в Херсоне проживает около 4 лет. Жена задержанного находится на заработках, а сам россиянин занимался исключительно сбытом амфетаминов.
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