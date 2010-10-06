В Кировограде начата подача тепла в больницы

Дочернее предприятие «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА» начало подачу тепла в несколько больниц города – областной онкологический диспансер, дом ребенка и крупнейший роддом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщил и.о. начальника Главного управления ЖКХ Кировоградской облгосадминистрации Николай ВЕЩЕВ.

По его словам, среднесуточная температура в области – 9-10 градусов тепла – не требует досрочного начала отопительного сезона.

«Мы планируем начать с 15 октября», - сообщил Н.ВЕЩЕВ.

Он отметил, что все предприятия теплокоммунэнергетики области предоставили соответствующие документы в Минтопэнерго для участия в тендерных закупках на природный газ.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Ларисы АНДРЕЕВОЙ, во всех родильных отделениях области установлены электрокамины для поддержки санитарных температурных норм – 18-20 градусов тепла.

Начальник областного управления образования и науки Эльза ЛЕЩЕНКО оценила состояние готовности к отопительному сезону общеобразовательных школ и детсадов на 99%, и отметила, что все районы в полном объеме обеспечены твердым топливом.

«Проблема только в трех дошкольных учебных заведениях Кировограда, которые использовали все выделенные им средства и не имеют лимитов на тепло», - сообщила Э.ЛЕЩЕНКО.

По словам начальника управления культуры и туризма Кировоградской ОГА Натальи ОВЧАРЕНКО, на сегодняшний день обеспеченность твердым топливом заведений культуры составляет половину от потребности.

«Зимой централизовано будут отапливаться только 60% заведений культуры области, остальнык - электрокаминами», - отметила она.