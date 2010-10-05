Винниччина: за сутки грибами отравились 7 человек

В Винницкой области за последние сутки грибами отравились семь человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.

В частности, с диагнозом «отравление грибами» в Шаргородскую центральную больницу госпитализированы жители села Плебановка: 36-летняя женщина и ее 40-летний муж.

Также с отравлением грибами госпитализирован 46-летний житель г. Жмеринка, 29-летняя жительница села Лопатинцы Жмеринского района и 17-летний житель с. Шипинки Барского района. Больные находятся в реанимационном отделении Центральной районной больницы г. Жмеринка.

Также в больницу с диагнозом «пищевое отравление грибами» попали 17-летний и 19-летний жители Винницы.

В целом в Винницкой области от отравления грибами пострадали в этом сезоне 52 человека, из них 8 детей.