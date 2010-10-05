В Виннице начато отопление детских садов и больниц

В Виннице начат отопительный сезон для детских садов и больниц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель Винницкого городского председателя Иван МИХАЙЛЮК.

Он подчеркнул, что эти учреждения подключены к системе отопления с 4 октября в связи с резким понижением температуры воздуха.

И.МИХАЙЛЮК сказал, что жилые дома будут подключены сразу, как только средняя суточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла.

Он также добавил, что в целом все теплоснабжающие предприятия Винницы готовы к пуску тепла в дома горожан.

Справка УНИАН. Теплоснабжением и горячим водоснабжением в Виннице занимаются предприятие "Винницагортеплоэнерго" (свыше 80% потребителей), "Теплокоммунэнерго-Маяк" (10%), предприятие "Морис".

Население Винницы составляет 366,5 тыс. человек.