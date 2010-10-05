Донеччина: 7 из 13 пострадавших в ДТП выписаны из больницы

Семь из тринадцати пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4 октября в Донецкой области выписаны из больницы.

Об этом УНИАН сообщили в управлении охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, из 13-ти жителей Луганской области, доставленных после ДТП в больницу г. Славянска, пять человек поступили состоянии средней тяжести с ушибами и гематомами, а один - в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

«Ему была сделана операция», - уточнили в облздравуправлении.

После обследования и оказания медицинской помощи семь человек выписаны домой для амбулаторного наблюдения.

«На лечении остаются шестеро пострадавших в ДТП», - заключили в облздравуправлении.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 октября на 675-м км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», вблизи с. Селезневка Донецкой области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес» (перевозил 18 пассажиров) с грузовым автомобилем «МАЗ». В результате ДТП погибли 6 и пострадали 13 человек, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу г. Славянска. Все пассажиры являлись болельщиками ФК «Шахтер», возвращавшимися из Донецка в Луганскую область после матча «Шахтер» - «Динамо». ФК «Шахтер» выразил соболезнования семьям погибших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.