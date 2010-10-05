Львовщина: задержали грузовик с 9 тыс. бутылок водки-фальсификата

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции задержали грузовой автомобиль МАЗ, груженный 9 тысячами бутылок водки «Наша Пшеничная» с поддельными марками акцизного сбора.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНА во Львовской области, было установлено, что МАЗ принадлежит ООО НПП «Абсолютный Стандарт» и он был загружен 9 тысячами бутылок водки «Наша Пшеничная» производства ООО НПП «Абсолютный Стандарт» с поддельными марками акцизного сбора на общую сумму 162 тыс. грн.

По факту незаконной подделки, использования и сбыта марок акцизного сбора на алкогольные напитки следственным отделом налоговой милиции ГНА во Львовской области возбуждено уголовное дело.