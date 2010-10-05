В Виннице в подъезде многоэтажки нашли мертвого младенца

В городе Виннице по улице Келецкой, 116 в подъезде пятиэтажки найден мертвый младенец.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, 2 октября 2010 года в 11.50 в г. Виннице по улице Келецкой, 116, в первом подъезде пятиэтажного дома на первом этаже был обнаружен труп новорожденного ребенка женского пола.

Младенец был завернут в две наволочки, одна из которых фиолетового цвета с цветами подсолнуха, другая – розово-фиолетового цвета с надписью «adidas» и детское одеяло с изображением тигра.

Работники милиции также обратились к гражданам, владеющим любой информацией о личности, причастной к данному событию, немедленно сообщить в правоохранительные органы.