На Волыни во время охоты погиб мужчина. Трагедия произошла вчера, 3 октября, в лесном массиве возле села Плоское Шацкого района.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, во время охоты 29-летний житель города Ковель из охотничьего гладкоствольного ружья „Спортинг” 20-го калибра, по собственной неосторожности двумя выстрелами ранил 48-летнего мужчину, жителя села Плоское Шацкого району. Пострадавший был госпитализирован в Шацкую центральную районную больницу, где от полученных огнестрельных ранений он скончался. Расследование инцидента продолжается.