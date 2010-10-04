В больницах Тернополя завтра начнется отопительный сезон

В Тернополе завтра начнется отопительный сезон в больницах и дошкольных учебных заведениях.

Об этом во время пресс-конференции сообщил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ. При этом он заверил, что теперь вопрос о повышении тарифов на отопление для жителей города не стоит. «Есть постановление Кабмина, что тариф должен утверждать НКРЭ. НКРЭ еще не дало своих предложений, поэтому у нас нет оснований рассматривать новые тарифы. Цена на газ возросла, но раз НКРЭ не предоставляет никаких выводов и не меняет тарифы, возможно, государство решило за собственное средства компенсировать разницу в тарифах, это уже не раз происходило», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он заметил, что если государство не компенсирует разницы между затратами и действующими тарифами, тогда горисполком на основании выводов НКРЭ будет принимать какое-то решение.

«Сейчас же полная неопределенность с отопительным сезоном. Лимитов на газ до сих пор нет. Город задолжал за газ 14 млн. грн, но это равноценно разнице тарифов. А разница тарифов – это обязательство государства, потому мы имеем полное право начать отопительный сезон», – убежден Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он, кстати, добавил, что за последние три месяца уровень оплаты за полученное тепло жителями Тернополя составляет свыше 100%.