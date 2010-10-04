В Сумской области трактор с бороной сбил велосипедиста

В Сумской области тракторист насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в области, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в селе Рябушки Лебединского района. Трактор Т-150К с бороной совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипедист умер на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки в Сумской области зафиксировано 418 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 38 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано 40 нарушений правил дорожного движения пешеходами.