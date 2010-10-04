Харьковщина получила медоборудование на 51 млн. грн.

Медицинские учреждения Харькова и области в сентябре получили от Министерства здравоохранения Украины медицинское оборудование на общую сумму более чем на 51 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в церемонии передачи сертификатов на получение высокостоимостного сложного медицинского оборудования руководителям учреждений здравоохранения области и Харькова приняли участие председатель ОГА Михаил ДОБКИН, заместитель председателя ОГА Игорь ШУРМА.

По словам И.ШУРМЫ, всего современную технику получили 59 лечебно-профилактических учреждений области. Так, 10 заведений областного подчинения получили оборудование на общую сумму почти 15 млн. грн., 19 коммунальных учреждений здравоохранения Харькова – на 21 млн. грн., учреждения здравоохранения районов области – на 15 млн. грн.

И.ШУРМА отметил, что медицинские учреждения получили аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательную аппаратуру, ультразвуковые аппараты, технику для предоставления медицинской помощи новорожденным, аппаратуру для предоставления неотложной медицинской помощи и др.

«Это самая большая централизованная поставка медицинского оборудования за последние 10 лет», - подчеркнул И.ШУРМА.