Донеччина: от столкновения автобуса с грузовиком погибли 6 пассажиров

Сегодня, 4 октября, в 1 ч 15 мин на 674-м километре автодороги „Киев-Довжанский” поблизости от с. Селезневка Славянского района Донецкой области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса „Mercedes” (перевозил 18 пассажиров) с грузовым автомобилем "МАЗ-53371".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек.

В пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины уточнили, что водитель автобуса "Мерседес", двигаясь в направлении города Харьков, отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем "МАЗ-53371", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров микроавтобуса «Мерседес» погибли, а водитель и еще двенадцать пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Славянскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 18 человек и 145 – травмированы.