1080 сотрудников СБУ сдадут кровь для больных детей

1080 сотрудников Службы безопасности Украины в киевском госпитале СБУ в рамках благотворительной акции дважды в неделю на протяжении двух месяцев будут сдавать кровь для больных детей столичной клиники “Охматдет”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром одним из первых в этой акции принял участие председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

В интервью журналистам он сказал: «Приятно было именно то, что наши ребята были инициаторами этого процесса – откликнулись на это мероприятие. Я с удовольствием также принял в нем участие».

При этом председатель СБУ заметил, что последний раз принимал участие в подобной миссии еще когда служил в армии.

В то же время, отвечая на вопрос, кто уже и в связи с чем за время пребывания его в должности председателя СБУ успел «попить кровь», В.ХОРОШКОВСКИЙ с иронией сказал: «Я думаю, что это время еще не наступило, чтобы делать оценки, поскольку работы еще не было настолько много. А через определенный период потом будем делать выводы».