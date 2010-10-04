На Киевщине нашли 5-летнего мальчика, заблудившегося в лесу

В Киевской области нашли пятилетнего мальчика, заблудившегося вчера в лесу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 2 октября в дежурную часть милиции обратился 38-летний киевлянин, который сообщил, что днем в урочище «Конча-Заспа» во время сбора грибов потерялся его пятилетний сын. Самостоятельные поиски ребенка не дали результата, поэтому родители решили обратиться в милицию.

Как установили правоохранители, родители вместе с тремя несовершеннолетними детьми приехали на отдых в Конча-Засповское лесничество, установили там палатку и разместили временный лагерь. Через несколько часов мальчикам надоело собирать грибы, и они стали играть в прятки. Самый младший, Дмитрий, так увлекся игрой, что отбежал слишком далеко. Впоследствии взрослые поняли, что ребенок в опасности.

Для розыска мальчика немедленно по сигналу «Тревога» был собран личный состав Киевского гарнизона милиции, Главного управления МВД в городе Киеве, спасатели МЧС, военнослужащие внутренних войск МВД, курсанты и местные работники лесопаркового хозяйства. Полторы тысячи человек прочесывали лес в поисках ребенка. Операцией руководил лично начальник ГУ МВД в г. Киеве генерал-лейтенант милиции Алексей КРИКУН.

Поиски продолжались всю ночь, и 7.45 в квартале Конча-Засповского лесничества ребенок был найден в удовлетворительном состоянии. Мальчик спал под деревом, он сильно замерз. В данное время ребенок находится в больнице.

Руководство столичной милиции выражает отдельную благодарность местным жителям, которые добровольно целую ночь принимали участие в поисках ребенка.