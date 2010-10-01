Прикарпатье: комиссия изучает обстоятельства гибели ученика

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области работает комиссия по изучению обстоятельств гибели ученика на спортивной площадке.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении образования и науки Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Трагедия произошла 28 сентября. По факту смерти школьника проводится проверка, на месте работала следственно-оперативная группа.

Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта ОГА издало приказ о проверке всех спортивных объектов на предмет того, насколько они пригодны «к занятиям и тренировкам». Сейчас время на Прикарпатье установлены около 80 площадок с искусственным покрытием и антивандальным оборудованием.

Как сообщал УНИАН, трагедия в Ворохте произошла 28 сентября после уроков во время секции по футболу. На площадке с искусственным покрытием 12-летний школьник раскачивался на металлических футбольных воротах, которые упали на него. По дороге к больницу мальчик умер. Мальчик был единственным ребенком в семье.