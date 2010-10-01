У столиці перевантажені понад 70% дитсадків

У столиці перевантажені понад норму 74% дитячих садків.

Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО в інтерв’ю муніципальній газеті “Хрещатик” (№142 (3773)).

Він зазначив, що в столиці, завдяки низці позитивних факторів (зростання народжуваності, інтенсивному будівництву), зросла кількість дітей дошкільного віку. У дитячих садках усіх форм власності здобувають дошкільну освіту майже 85 тис. дітей.

За словами Л.НОВОХАТЬКА, проблема забезпечення місцями в різних мікрорайонах міста постає неоднаково.

“В усіх районах є мікрорайони, де дитячі садки на сьогодні вже або не приймають дітей, або перевантажені ними понад норму. В основному це райони інтенсивної забудови. У столиці 74% дитсадків перевантажені малюками понад норму”, - сказав заступник голови КМДА.

За даними Л.НОВОХАТЬКА, середня наповнюваність ясельних груп становить 20-24 дитини при нормі - 15. У групах для дітей віком від 3 до 6 років, при нормі 20 місць, середня наповнюваність становить від 24 до 35 дітей.

Як зазначив представник КМДА, така перевантаженість дитсадків, у свою чергу, впливає на плинність кадрів і якість дошкільної освіти. Л.НОВОХАТЬКО повідомив, що з метою забезпечення права мешканців столиці на отримання їхніми дітьми дошкільної освіти столична влада планує реорганізацію шкіл-дитсадків в дошкільні навчальні заклади, а також відновити роботу садочків, які в аварійному стані, повертати приміщення дошкільних навчальних закладів від оренди неосвітнього напрямку, а також відновлювати непрацюючі садочки, групи. Також планується продовжувати будівництво нових садочків.