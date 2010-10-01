Херсонщина: без электроснабжения остались 33 пункта

В пяти районах Херсонской области из-за сильного ветра без электроснабжения остались 33 населенных пункта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, из-за ненастья в Геническом районе обесточены 12 населенных пунктов, в Ивановском – 10, в Чаплинском – 2 населенных пункта, в Новотроицком районе – 7 и в Цюрупинском районе – 2 населенных пункта.

По данным управления, 1 октября в Херсоне и области пройдут сильные ливни, грозы, местами град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 17-22 м/с, местами 25-30 м/с. Снижение ночной и дневной температуры - на 10-15°.