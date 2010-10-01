На Волыни директор медколеджа получил взятку

Сотрудники Службы безопасности Украины во время получения взятки задержали директора Луцкого базового медицинского колледжа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Волынской области.

Как отмечается в сообщении, установлено, что в 2009 году должностное лицо требовало три тысячи долларов США у двух абитуриентов Луцкого медицинского колледжа за зачисление их на дневную форму обучения за средства государственного бюджета. Директор на протяжении года оказывал давление на юношей и требовал средства, а в случае отказа грозил отчислить их из учебного заведения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем» во время получения части взятки в сумме 1,5 тыс. долларов США.

По материалам СБУ прокуратурой Волынской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымоганием) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.