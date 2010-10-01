Херсонщина: погиб тракторист, сорвавшись с трактором с обрыва
12:07, 01 октября 2010Новости регионов
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Несчастный случай
В Херсонской области погиб 52-летний тракторист, сорвавшись вместе с трактором с обрыва.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Херсонской области, несчастный случай произошел вчера, 30 сентября, вблизи села Люблянка Генического района. Водитель трактора во время полевых работ не справился с управлением и съехал с 8-метрового обрыва.
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