Донеччина: из-за обрушения дачи погиб 22-летний парень
09:46, 01 октября 2010Новости регионов
0
В Донецкой области в селе Верхнеторецкое Ясиноватского района из-за обрушения заброшенного частного двухэтажного дачного дома погиб местный житель - мужчина, 1988 года рождения.
Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, причиной обрушения стало несанкционированная разборка дома посторонними лицами.
Бойцы подразделения МЧС провели работы по разбору образовавшегося завала с целью выявления возможных пострадавших и погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter