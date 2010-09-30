В Виннице прошел праздник здоровой семьи

В Виннице на центральном городском стадионе прошел праздник здоровой семьи, а затем состоялся футбольный матч между командами духовенства и местной власти.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ МП.

Согласно сообщению, праздник здоровой семьи проходил в форме спортивных соревнований типа «веселых стартов». В них приняли участие семьи православных верующих - победители районных соревнований, которые проводились на протяжении месяца во всех благочинных округах епархии.

В результате веселых и шуточных соревнований победу одержала семья протоиерея Олега ЛАВРЕНТЮКА – настоятеля Иоанно-Богословского храма с. Гармаки Барского района, которая получила от владыки СИМЕОНА иконы Спасителя и Божьей Матери, а также главный приз – телевизор, который займет свое место в воскресной школе и будет помогать о. Олегу в проведении занятий.

Также победителями стали семья иерея Константина МИШИНА из Мурованокуриловецкого района (ІІ место) и семья АЛЕШИНИХ из г. Винницы.

Награды победителям вручал архиепископ СИМЕОН, который поздравил всех с праздником.

Кроме главных призов, все участники получили от владыки благодарственные грамоты и иконы.

В завершение праздника состоялся футбольный матч между командами духовенства и власти г. Винницы и области. В этой игре победили должностные лица. Батюшки, хоть и повели в счете 1:0, в результате все же уступили 1:3.

Винницкие должностные лица получили из рук архиепископа СИМЕОНА благодарственные грамоты за участие в епархиальном празднике.

Завершился праздник здоровой семьи совместной сладкой трапезой, которую приготовили организаторы.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой епархии 2010 год объявлен Годом семьи.