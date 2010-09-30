В Ялте прорвало магистральный водовод

В ночь с 29 на 30 сентября на 22 км трассы Ялта - Севастополь в районе пгт Симеиз произошел порыв магистрального водовода диаметром 800 мм. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

Согласно сообщению, в результате прорыва на дорогу вышла грязь и мелкие камни. Вместе с тем, движение автотранспорта не прекращалось и осуществлялось по одной полосе трассы, а также через нижнюю дорогу в пгт Симеиз.

К утру расчистку дорого закончили, порыв на водоводе ликвидировали.