В Ялте прорвало магистральный водовод
17:03, 30 сентября 2010Новости регионов
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Аварию уже ликвидировали
В ночь с 29 на 30 сентября на 22 км трассы Ялта - Севастополь в районе пгт Симеиз произошел порыв магистрального водовода диаметром 800 мм. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
Согласно сообщению, в результате прорыва на дорогу вышла грязь и мелкие камни. Вместе с тем, движение автотранспорта не прекращалось и осуществлялось по одной полосе трассы, а также через нижнюю дорогу в пгт Симеиз.
К утру расчистку дорого закончили, порыв на водоводе ликвидировали.
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