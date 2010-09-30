На Волыни, после 22 лет строительства, открыли райбольницу

На Волыни открыли центральную райбольницу, которую строили 22 года. В лечебном заведении, которое функционирует в Любомле, обустроены два последних отделения - педиатрическое и терапевтическое.

В торжествах по случаю открытия больницы принял участие глава облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, информирует пресс-служба Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, в 2007 году была введена в эксплуатацию поликлиника; через год - открыты приемное, родильное, гинекологическое, хирургическое и реанимационное отделения; сегодня – педиатрическое и терапевтическое. В настоящее время в райцентре полноценно функционирует центральная больница, там ведется строительство котельной.

Завершение строительства больницы произошло благодаря поступлению государственной субвенции двумя траншами на общую сумму 4,1 млн. грн.

„Строительство начато еще в 1988 году. В то время было чрезвычайно тяжело, - сообщил глава облгосадминистрации. – Но мы выдержали этот период. В объект вложены большие средства, как государственные, так и благотворителей. Имеем результат общей с вами работы - народное медицинское учреждение”.