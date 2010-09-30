В Алупке незаконно распоряжались землями санатория

Правоохранительные органы 30 сентября задержали председателя Алупкинского городского совета, главного архитектора Алупки и землеустроителя горсовета, которые подозреваются в незаконном распоряжении землями детского противотуберкулезного санатория имени Боброва.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Чиновники задержаны по возбужденному в апреле симферопольским межрайонным природоохранным прокурором делу по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного распоряжения земельными участками детской здравницы.

«Из земель оздоровительного назначения, которые находятся в пользовании санатория имени Боброва, должностными лицами горсовета необоснованно изъято и вопреки градостроительной документации передано в собственность граждан шесть земельных участков площадью по 0,01 га каждый для гаражного строительства», - говорится в сообщении.