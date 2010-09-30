Харьковщина: утилизировали 50 т некачественных мясопродуктов
16:13, 30 сентября 2010Новости регионов
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С начала года
В Харьковской области с начала года правоохранители и санстанция выявили и утилизировали 50 тонн некачественной продукции животного происхождения.
Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.
Во время проведения профилактических мероприятий мобильные группы в составе сотрудников милиции и санитарно-эпидемиологической станции в целом проверили 134 сельскохозяйственных предприятия, 1668 единиц автомобильного транспорта, 50 рынков и базаров на территории Харьковской области.
По результатам выявленных нарушений составлены 147 административных протоколов, приостановлена деятельность 35 мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих торговых пунктов.
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