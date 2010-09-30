На Волыни пешеход дважды попал под колеса автомобилей. От полученных травм он умер на месте ДТП. Трагедия произошла вчера, 29 сентября, в Любомльском районе на шоссе Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Старовойтово.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, водитель, житель пгт Клевань Ривненской области, управляя автомобилем "Фиат-Дукато", двигаясь в направлении госграницы, сбил 32-летнего пешехода, жителя села Миловань Любомльского района. Мужчина шел по середине проезжей части дороги. После этого на потерпевшего наехал автомобиль "Рено", который двигался за автомобилем "Фиат-Дукато". В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Продложается следствие.