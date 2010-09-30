В Крыму состоится акция "В защиту жизни"

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ сегодня в Евпатории (Крым) у здания кафедрального собора Святителя Николая будет проведена акция против абортов - "В защиту жизни".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, духовенство Евпаторийского благочиния совершит молебен об умножении любви перед иконой с мощами "Святых мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных".

Участники молебна одновременно зажгут свечи в память о нерожденных младенцах, которые ежедневно погибают от абортов. Перед собравшимися с поддержкой позиции православной церкви по отношению к греху детоубийства выступят врачи, представители общественных организаций.

В ходе акции каждый желающий сможет внести пожертвования на строительство в центре Симферопольского парка имени Шевченко первого в Крыму храма-часовни в честь 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

"Строительство этого храма-часовни задумано как акт покаяния всех тех, на ком лежит грех детоубийства, и как место молитвенной помощи тем, кого еще можно от этого греха удержать", - отметили в пресс-службе.