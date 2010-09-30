В Херсоне мужчины попали в реанимацию, поев грибов

В Херсоне трое мужчин попали в реанимации после употребления в пищу грибов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 29 сентября в реанимационное отделение больницы имени Тропиных были доставлены 29-летний и 33-летний мужчины, а в областную больницу – 25-летний мужчина. Все госпитализированные накануне употребляли в пищу грибы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.