Керчь: из окна 7-го этажа выпал ребенок

Милиция г. Керчи (Крым) проводит проверку по факту несчастного случая, в результате которого 27 сентября из окна 7-го этажа одной из керченских многоэтажек выпал годовалый ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

Согласно сообщению, семья мальчика занимает одну из комнат трехкомнатной квартиры в высотке на улице Сморжевского в Керчи. Малыш, которому исполнился год и девять месяцев, выпал из окна из-за недосмотра родителей. Матери потерпевшего мальчика 24 года, отцу - 25.

По информации милиции, вечером 27 сентября ребенок остался в комнате без присмотра родителей, добрался до окна, одна из створок которого была открыта и загорожена москитной сеткой. Рамка с москитной сеткой, не выдержав давления, выпала вместе с ребенком. Растущие у дома кустарники компенсировали силу удара, но, тем не менее, от падения на землю малыш получил тяжелые травмы.

По факту несчастного случая в настоящее время сотрудниками отделения криминальной милиции по делам детей третьего отдела керченской милиции проводится проверка, материалы которой будут переданы в прокуратуру Керчи для принятия решения в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Керчи из окна 7-го этажа выпал ребенок 2009 года рождения и остался жив. В результате происшествия он был доставлен в реанимацию с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом нижних голеней обеих ног, тупая травма живота".